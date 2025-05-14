بنكك معاك في أي مكان.. فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم الوطني من بيتك في ثواني معدودة

فتح حساب بنك الخرطوم، تزداد مؤشرات البحث عن كيفية وخطوات فتح حساب في بنك الخرطوم والذي يعتبر واحد من أكبر وأهم البنوك في السودان والذي يحصل من خلاله العملاء على العديد من الامتيازات سواء كان العملاء من المقيمين في داخل السودان أو خارجها واليوم سنتعرف علي كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم وأهم الشروط المطلوبة لإنشاء حساب بشكل الكتروني في السطور القادمة فتابعونا.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين

يمكن من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة أو قيام بفتح حساب في بنك الخرطوم بشكل الكتروني عبر الخطوط التالية:

في البداية الدخول الى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

ثم يتم اختيار اللغة المفضلة التي ترغب في استكمال اجراءات انشاء الحساب بها.

القيام بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد عبر إدخال البيانات المطلوبة من العميل.

يتم بعدها الدخول الى الصفحة الرئيسية للبنك ثم الضغط على أيقونة إنشاء حساب مصرفي جديد أونلاين.

ثم يقوم العميل بإدخال البيانات المطلوبة وذلك مثل الإسم و الرقم الوطني ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf وهي صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو صورة من جواز السفر للمغتربين.

يتم التأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم إدخالها قبل عملية الإرسال.

ثم يتم التأكد من إتمام جميع الخطوات والضغط بعد ذلك على إرسال الطلب.

تعمل إدارة البنك على مراجعة البيانات والتأكد من صحتها من خلال التواصل معك لاستكمال باقي الإجراءات.

مزايا فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

إن فتح وانشاء حساب في بنك الخرطوم يكون له العديد من المزايا التي جعلت الكثيرين يرغبون في إنشاء حساب في بنك الخرطوم وهذه المزايا كالتالي:

أولا يسهل على العملاء إمكانية الوصول الى الحساب من أي مكان في العالم.

يمكن من خلاله الحصول على الكثير من الخدمات المصرفية دون الحاجة الى التوجه الى المصرف.

كما يستطيع العميل إنهاء المعاملات المالية عبر استخدام تطبيق بنكك وبالتالي توفير الوقت والجهد.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

أن عملية إنشاء حساب في بنك الخرطوم يمكن أن تتم بشكل إلكتروني وذلك إذا توافر في العملاء مجموعة من الشروط وهي: