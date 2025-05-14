هزة عميقة في البحر المتوسط توقظ المصريين فجراً.. زلزال بقوة 6.4 ريختر دون خسائر تُذكر

في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية عنيفة مصدرها شمال البحر المتوسط، فالزلزال وقع في تمام الساعة 01:51 صباحًا بالتوقيت المحلي، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، وهو ما أثار حالة من الذعر والدهشة بين المواطنين الذين شعروا بالاهتزاز في محافظات عدة.

مركز الزلزال وتفاصيله الجغرافية

بحسب بيان رسمي من الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن مركز الزلزال كان على بعد 631 كيلومترًا شمال مدينة رشيد، تحديدًا عند خط عرض 35.12 شمالًا وخط طول 27.0 شرقًا، وبعمق بلغ 76 كيلومترًا داخل مياه البحر المتوسط.

شعور واسع بالهزة دون خسائر

رغم أن مركز الزلزال يقع في البحر، إلا أن عددًا كبيرًا من السكان في القاهرة الكبرى، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية والقليوبية أكدوا شعورهم بالهزة، خاصة في الأدوار العليا، وأوضح المعهد أن الزلزال لم يُسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الآن.

التفسير العلمي للهزة وتوصيات السلامة

يؤكد الخبراء أن هذه الهزة تأتي ضمن النشاط التكتوني الطبيعي لمنطقة شرق المتوسط، والتي تُعرف بنشاطها الزلزالي المتكرر، لكنها ليست مؤشرًا مباشرًا على خطر دائم، كما شدد المعهد على أهمية التزام المواطنين بالهدوء، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات العلمية الرسمية فقط.