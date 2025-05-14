عاجل | زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب شمال البحر المتوسط فجر 14 مايو.. وسكان مصر يشعرون بالهزة دون تسجيل خسائر

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، سجّلت الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية قوية أثارت حالة من الترقب والقلق بين المواطنين، فالزلزال وقع في تمام الساعة 01:51:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما أعلنه الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موقع الزلزال وشدته

المركز الزلزالي حُدد على بُعد 631 كيلومترًا شمال مدينة رشيد داخل البحر المتوسط، عند خط عرض 35.12 شمالًا وخط طول 27.0 شرقًا، وعلى عمق 76 كيلومترًا تحت سطح الأرض، كما أن هذه البيانات تشير إلى أن الزلزال كان عميقًا ومصدره بعيد، ما ساهم في تقليل تأثيره المباشر على اليابسة المصرية.

مواطنون في القاهرة والدلتا شعروا بالهزة

رغم بُعد مركز الزلزال، وردت تقارير وشكاوى من سكان القاهرة الكبرى، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، والدقهلية تفيد بشعورهم باهتزازات خفيفة إلى متوسطة، استمرت لبضع ثوانٍ، دون أن تُسجل أي إصابات أو أضرار مادية.

المعهد يطمئن المواطنين

في بيانه، شدد المعهد القومي للبحوث على أن مصر ليست ضمن المناطق النشطة زلزاليًا، وأن هذه الهزة جزء من النشاط الطبيعي لمنطقة شرق البحر المتوسط، والتي تُعرف تاريخيًا بتكرار الزلازل المتوسطة إلى القوية، وأضاف أن جميع محطات الرصد في حالة تأهب لمتابعة أي نشاط لاحق.

التزام الهدوء ومتابعة المصادر الرسمية

ومن جانبه فقد دعا المعهد المواطنين إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو التهويل على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية الموثوقة، مؤكدًا أن لا خطورة حالية على السكان أو البنية التحتية.