الاتحاد يتصدر ترتيب الدوري السعودي 2025 .. لحصوله على 74 نقطة

الدوري السعودي هي عبارة عن مسابقة كرة القدم في السعودية ويتنافس فيها 18 فريق من أجل تحسين مركزهم في جدول ترتيب الدوري السعودي وقد تصبح كل مباراة حاسمة لتأمين أفضل مركز ممكن وقد تؤدي كل نتيجة إلى تغيير مكانها في الترتيب.

ترتيب الدوري السعودي

يتمثل جدول ترتيب الدوري السعودي في الآتي

الاتحاد في كورب أبطال آسيا للنخبة عدد نقاط 74.

الهلال عدد نقاط 68.

النصر عدد نقاط 63.

القادسية عدد نقاط 62.

الأهلي عدد نقاط 61.

الشباب عدد نقاط 54.

الاتفاق عدد نقاط 43.

التعاون عدد نقاط 41.

الرياض عدد نقاط 38.

ضمك عدد نقاط 34.

الخليج عدد نقاط 34.

الخلود عدد نقاط 34.

الفتح عدد نقاط 33.

الفيحاء عدد نقاط 33.

الوحدة عدد نقاط 32.

العروبة عدد نقاط 30.

الاخدود عدد نقاط 28.

الرائد عدد نقاط 21.

مباريات الدوري السعودي

هناك العديد من مباريات الدوري السعودي التي تقام بدء من يوم 15 من مايو وهذه المباريات هي