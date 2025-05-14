متفوتش الفرصة.. شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية وأهم الأوراق المطلوبة

شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات البحث من قبل أولياء الأمور عن شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية في مرحلتها الثانية، جاء ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2025/2026 في إطار الجهود الحكومية لتطوير النظام التعليمي وتحقيق مستوى تعليم عالي الجودة، بدأ التقديم رسميًا يوم الإثنين 12 مايو 2025 ويستمر لمدة 30 يومًا حيث يمكن للآباء التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة.

شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

إليكم شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية:

يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية وأن يكون والديه أيضًا مصريين وفقًا للوائح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يجب أن يتوافق سن الطفل مع الفئة العمرية المحددة للمرحلة الدراسية التي يتم التقدم إليها وذلك حسب ترتيب السن في أول أكتوبر من العام الدراسي.

لا تقدم المدارس المصرية اليابانية خدمات توصيل الطلاب أو تنفيذ الواجبات المنزلية.

الفئات العمرية المؤهلة للالتحاق

المستوى الأول (رياض أطفال): من 4 سنوات إلى 5 سنوات، باستثناء يوم واحد.

المستوى الثاني (رياض أطفال): من 5 سنوات إلى 6 سنوات، باستثناء يوم واحد.

الصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات إلى 7 سنوات، باستثناء يوم واحد.

الصف الثاني الابتدائي: من 7 سنوات إلى 8 سنوات، باستثناء يوم واحد.

الصف الثالث الابتدائي: من 8 سنوات إلى 9 سنوات، باستثناء يوم واحد.

الأوراق المطلوبة للالتحاق