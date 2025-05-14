أخر تحديث لسعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم بتاريخ 14 من مايو 2025

يشهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 14 من مايو في بداية التعاملات اليومية مقابل الدينار العراقي حالة من الاستقرار في معظم البنوك في العراق وخاصة عقب الإعلان الرسمي من الحكومة عن حدوث هبوط شديد في الطلب على الدولار.

الدولار مقابل الدينار العراقي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء الموافق 14 من مايو في بداية التعاملات اليومية نحو الآتي

يصل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في يتم الرافدين إلى 1320 دينار خلال تعاملات صباح اليوم.

كما سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في مصرف بغداد نحو 1310 دينار.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في مصرف بابل سجل نحو 1310 دينار.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في مصرف الائتمان العراقي سجل نحو 1310 دينار.

وصل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري العراقي إلى 1310 دينار

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البنك الأهلي العراقي نحو 1310 دينار.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الاستثمار العراقي سجل اليوم الأربعاء نحو 1312 دينار

توقعات سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي خلال الأيام المقبلة

هناك توقعات جديدة بشأن حدوث تغيرات في سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي وهذه التوقعات هي