الديوان الوطني للأرصاد الجوية يكشف عن حالة الطقس اليوم في الجزائر 2025

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
الديوان الوطني للأرصاد الجوية يكشف عن حالة الطقس اليوم في الجزائر 2025

تشهد الجزائر حالة من تقلبات الطقس في تلك الأيام وخاصة في الأيام القليلة الماضية ويد تتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 14 إلى 19 درجة مئوية للصغرى وما بين 18 إلى 24 درجة مئوية للقصوى.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم في الجزائر لدرجة الحرارة الصغرى والقصوى وصلت إلى الآتي

  • شهدت حالة الطقس الصغرى اليوم في الجزائر 13 درجة مع غروب الشمس.
  • درجة حرارة الطقس القصوى 19 درجة مئوية مع شروق الشمس.

حالة الطقس في الجزائر في الأيام القادمة

تصل درجة الحرارة الصغرى والقصوى في الجزائر في الأيام القليلة القادمة إلى الآتي

  • درجة الحرارة الصغرى في الجزائر يوم الأربعاء 14 من مايو 15 درجة مئوية ودرجة الحرارة القصوى تصل إلى 19 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة الصغرى يوم الخميس 15 من مايو 14 درجة مئوية ودرجة الحرارة القصوى 18 درجة مئوية مع حدوث أمطار متفرقة.
  • درجة الحرارة الصغرى يوم 16 من مايو تصل إلى 14 درجة مئوية ودرجة الحرارة القصوى تصل إلى 22 درجة وهو يوم غائم قليلا.
  • درجة الحرارة الصغرى يوم 17 من مايو تصل إلى 15 درجة مئوية ودرجة الحرارة القصوى تصل إلى 24 درجة مئوية وهو يوم مشمس إجمالا.
  • درجة الحرارة الصغرى يوم 18 من مايو تصل إلى 15 درجة مئوية ودرجة الحرارة القصوى تصل إلى 24 درجة مئوية وهو يوم حار.
  • درجة الحرارة الصغرى يوم 19 من مايو تصل إلى 18 درجة مئوية ودرجة الحرارة القصوى تصل إلى 25 درجة مئوية.
  • درجة الحرارة الصغرى يوم 20 من مايو تصل إلى 17 درجة مئوية ودرجة الحرارة القصوى تصل إلى 25 درجة مئوية وهو يوم غائم قليلا.
معلومات الكاتب
فريق عمل البديل

تعليقات

عاجل
“بالرقم الوطني وبس” خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بكل سهولة والشروط المطلوبة