الديوان الوطني للأرصاد الجوية يكشف عن حالة الطقس اليوم في الجزائر 2025

تشهد الجزائر حالة من تقلبات الطقس في تلك الأيام وخاصة في الأيام القليلة الماضية ويد تتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 14 إلى 19 درجة مئوية للصغرى وما بين 18 إلى 24 درجة مئوية للقصوى.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم في الجزائر لدرجة الحرارة الصغرى والقصوى وصلت إلى الآتي

شهدت حالة الطقس الصغرى اليوم في الجزائر 13 درجة مع غروب الشمس.

درجة حرارة الطقس القصوى 19 درجة مئوية مع شروق الشمس.

حالة الطقس في الجزائر في الأيام القادمة

تصل درجة الحرارة الصغرى والقصوى في الجزائر في الأيام القليلة القادمة إلى الآتي