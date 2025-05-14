خلي ولادك يفرحوا.. تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 والمحتوى الذي تقدمه القناة

يبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025، تعتبر قنوات الأطفال من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الآباء والأمهات لتوفير محتوى مفيد وشيق لأطفالهم مما يساعدهم في قضاء أوقاتهم بشكل إيجابي، ومن بين هذه القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأسر، تأتي قناة “طيور بيبي” التي تقدم برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025

إليكم تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

محتوى قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي هي واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم المحتوى الترفيهي والتعليمى للأطفال وهي جزء من شبكة قنوات طيور الجنة، تم تصميم برامجها لتناسب الفئات العمرية الصغيرة خصوصًا الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة. إليك أبرز ملامح محتوى القناة: