عااااجل .. زلزال قوي في تلك الدول بلغت شدته 5.9 رغتر ويؤثر على مصر !

انتشرت في الساعات الماضية عن حدوث بعض الزلازل القوية من ضمنها زلزال يضرب سواحل خاليسكو غرب المكسيك بقوة تصل إلى 5.9 رغتر، مما يؤثر على بعض المحافظات المجاورة ومن ضمنها أثر بشكل كبير جدًا على جمهورية مصر العربية بالأخص في المحافظات الساحلية وفي محافظة القاهرة، يمكنك معرفة التفاصيل عن المعلومات التي سنكشف لكم عنها من خلال الأسطر التالية.

زلزال

عانت سواحل خاليسكو غرب المكسيك منذ قليل بحدوث زلزال قوي يصل قوته إلى 5.9 رغتر مما أثر على بعض الدول من ضمنها جمهورية مصر العربية، وهذا ما جعل الجميع في حاله من الذعر والخوف نتيجة لشدة هذا الزلزال القوي، وبالتالي فقد شعر بهذا الزلزال كلا من المناطق الساحلية مثل الاسكندريه والمدن الساحلية أيضًا، كما أيضًا شعر به سكان محافظة القاهرة.

هل حدثت خسائر بشرية في زلزال المكسيك؟

على الرغم من شدة هذا الزلزال إلا إلى الآن لن يوجد أي خسائر بشرية على الإطلاق، وكل ما حدث فقط هو زلزال قوى وتساقط في المباني التي ليس لها أي أساسات ولكن لا يوجد أي خسائر بشرية، كما أعلن رئيس المكسيك أنه على قدر الاستعدادات الكافية في حالة حدوث أي مخاطر وأنهم مستعدين تمامًا بكافة الأجهزة الأمنية لحمايه الشعب والمقيمين في المكسيك لعدم حدوث أي خسائر بشرية نتيجة لهذا الأمر، وجاري الآن تتبع حدوث أي من مخاطر من الممكن أن تحدث في الفترة القادمة أم لا.