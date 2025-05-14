جدول مرتبات الموظفين الجديد 2025 بالدرجة الوظيفية وأماكن صرف المرتبات

أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل جدول مرتبات الموظفين الجديد 2025 بالدرجة الوظيفية، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين ومراعاة الظروف المعيشية، وقد شمل الإعلان توضيحًا دقيقًا لمواعيد صرف المرتبات إلى جانب استعراض التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف الضغط الاقتصادي خاصة في ظل التحديات الراهنة.

جدول مرتبات الموظفين الجديد 2025 بالدرجة الوظيفية

إليكم جدول مرتبات الموظفين الجديد 2025 بالدرجة الوظيفية:

الدرجة الأولى: تمنح لأعلى المناصب القيادية مثل المديرين التنفيذيين ورؤساء الإدارات ويبلغ الراتب الأساسي للموظف في هذه الفئة حوالي 10,000 جنيه شهريًا.

الدرجة الثانية: تشمل المناصب العليا متوسطة المستوى، كنواب المديرين والمسؤولين عن الفرق والإدارات الفرعية ويتقاضى الموظف في هذه الدرجة راتبًا أساسيًا يقدر بـ 8,500 جنيه شهريًا.

الدرجة الثالثة: تخصص للموظفين في المواقع الإدارية المتوسطة ممن يتولون مسؤوليات تنظيمية واتخاذ قرارات داخلية براتب أساسي يبلغ 7,000 جنيه شهريًا.

الدرجة الرابعة: تندرج تحتها فئات الموظفين الإداريين الداعمين كالمساعدين وموظفي التنظيم الداخلي، ويبلغ الراتب الأساسي بها حوالي 5,500 جنيه شهريًا.

الدرجة الخامسة: تعطى للعاملين في وظائف تنفيذية تعتمد على المهارات العملية الأساسية براتب أساسي يقدر بـ 4,000 جنيه شهريًا.

الدرجة السادسة: تشمل موظفي الأعمال الإدارية البسيطة مثل إدخال البيانات أو المهام المكتبية الروتينية، ويتقاضى الموظفون في هذه الدرجة 3,200 جنيه شهريًا.

الدرجة السابعة: تمنح للعاملين في الوظائف التي لا تتطلب مهارات عالية حيث يصل الراتب الأساسي إلى 2,500 جنيه شهريًا.

الدرجة الثامنة: وهي أدنى درجة وظيفية في السلم، وتخصص للمهام المحدودة والمتكررة ويتقاضى الموظف فيها راتبًا أساسيًا يبلغ 2,000 جنيه شهريًا.

أماكن صرف المرتبات لشهر مايو 2025

تتعدد وسائل الدفع والسحب المتاحة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تشمل عدة منصات ومنشآت تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية وتوفير الخدمات المصرفية لكافة الفئات، وهذه الوسائل تتمثل في: