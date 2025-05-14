صلاة العيد يوم الجمعة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025

يبحث الكثير عن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، يستعد المسلمون في مختلف بقاع الأرض لاستقبال عيد الأضحى المبارك أحد أعظم المناسبات الدينية في التقويم الإسلامي والذي يحمل طابعًا روحيًا واجتماعيًا خاصًا، ويأتي العيد هذا العام في ظل ظروف استثنائية ما يزيد من ترقّب لحظة قدومه وبهجته المنتظرة، ويعد يوم عرفة المقرر أن يصادف الخامس من يونيو 2025 من أعظم أيام السنة إذ يسبق يوم النحر الذي تبدأ فيه احتفالات العيد الكبرى حيث يحيي المسلمون سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام من خلال ذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، أفادت الحسابات الفلكية بأن هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ سيولد مباشرة عقب حدوث الاقتران الفلكي وذلك في تمام الساعة 5:03 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 وهو اليوم الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ويعرف اصطلاحًا بـ “يوم تحري الهلال”.

ووفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية فإن الهلال الجديد سيكون مرئيًا بعد غروب الشمس في عدد من المناطق إذ يتوقع أن يظل في أفق القاهرة لمدة تقدر بنحو 47 دقيقة بينما يبقى في سماء مكة المكرمة قرابة 38 دقيقة، وفي باقي المحافظات المصرية تتراوح مدة ظهوره ما بين 40 إلى 49 دقيقة مما يزيد من فرص رصده ورؤيته بالعين المجردة خلال المساء.

أما على مستوى الدول العربية والإسلامية فتظهر التقديرات أن الهلال سيكون مرئيًا بعد غروب الشمس بفترات متفاوتة تبدأ من نحو 9 دقائق وتصل إلى 59 دقيقة بحسب موقع كل مدينة وهو ما يدعم التوقعات ببدء شهر ذي الحجة في اليوم التالي تمهيدًا لقدوم يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هجريًا سيوافق يوم الجمعة السادس من يونيو 2025 وذلك بناءً على نتائج الرصد الفلكي لهلال شهر ذي الحجة، وتستنتج هذه النتيجة اعتمادًا على موعد الاقتران الفلكي ومدة بقاء الهلال في الأفق بعد غروب شمس يوم الرؤية ما يجعل الجمعة هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو الموعد الذي يحتفل فيه المسلمون بعيد الأضحى سنويًا متوجًا بذلك مناسك الحج ويوم عرفة.