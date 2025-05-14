خلي أطفالك يتسلّوا ويتعلموا.. تردد قناة CN بالعربية 2025 وأهم مميزات القناة

يعد البحث عن تردد قناة CN بالعربية 2025 من أكثر الأمور التي تشغل اهتمام أولياء الأمور في مختلف أنحاء الوطن العربي وذلك لما تقدمه القناة من محتوى مميز يجمع بين التسلية والفائدة ويستهدف الأطفال من مختلف الفئات العمرية، تتميز القناة بكونها واحدة من أبرز وأشهر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال حيث توفر بيئة مشاهدة آمنة وممتعة مع برامج تجمع بين الجانب التعليمي والطابع الترفيهي في إطار جذاب وشيق ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى العديد من العائلات.

تردد قناة CN بالعربية 2025

إليكم تردد قناة CN بالعربية 2025:

تردد قناة CN بالعربية 2025 على نايل سات

التردد: 11277 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة CN بالعربية 2025 على عرب سات

التردد: 11747 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

مميزات قناة CN بالعربية للأطفال