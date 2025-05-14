شجعها عبر القنوات الناقلة .. مباراة الزمالك القادمة والتشكيل المتوقع امام بتروجيت

بعد نهاية مباراة الزمالك في الامس أمام بيراميدز، فأن عمليات البحث بدأت أن تزداد لمعرفة مباراة الزمالك القادمة متى يكون موعدها وما هو الفريق المنافس وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، لذلك سوف نكشف لكم بالتفصيل عن المباراة من حيث اسم المعلق والتشكيل والقنوات التي من خلالها سوف تتمتع بمشاهدة المباراة بجودة عالية، فضلًا يمكنك أن تقوم بمتابعة المقال لمعرفة المزيد عبر الآتي.

مباراة الزمالك القادمة

سوف تكون مباراة الزمالك القادمة أمام فريق بتروجت، وتعتبر تلك المباراة من ضمن المباريات الحاسمة التي ينتظرها جماهيير الزمالك بحماس وتشجيع كبير جدًا، لذلك سوف نكشف لكم عن مواعيد المباراة والتاريخ الرسمي التي سوف يتم عرض المباراة به من خلال الأسطر التالية:

سوف يواجهة الزمالك فريق بتروجت في تاريخ يوم 24 من مايو الموافق يوم السبت.

كما أنه سوف يكون الموعد الرسمي لعرض المباراة هي الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

سوف يكون ملعب المباراة هو استاد الكلية الحربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

سوف يتمتع المشاهدين وجماهير الزمالك بمشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت ضمن مباريات الدوري المصري، ليكون في موعدها عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، ومن المميز أن تلك القناة مجانية تمامًا لن تطلب منك أي رسوم دفع على الإطلاق حتى تتمكن من متابعة اي مباراة من خلالها، لذلك سوف تتمكن من تثبيت تلك القناة حتى تتمكن من مشاهدة المباراة في موعدها الرسمي.