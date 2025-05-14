انهيار ملحوظ في سعر الدولار اليوم أمام الجنية المصري .. ويسجل أقل سعر في بنك مصر

سجل اليوم سعر الدولار امام الجنية المصري تراجع ملحوظ، ليكون تلك الأسعار المعلن عنها بتاريخ يوم 14 من مايو 2025 الموافق أن يكون يوم الأربعاء، وسجل البنك المركزي المصري اليوم أسعار منخفضة في البنوك كما أن الجنية المصري يتوفق على الدولار بقروش بسيطة ولكنها مستمرة، وهذا أن دل يدل على زيادة نجاح الاقتصاد المصري التي يساعد على ارتفاع العملات بشكل كبير، دعونا نكشف لكم عن تلك التفاصيل من خلال الأسطر التالية.

سعر الدولار

سجل اليوم الموافق 14 من مايو 2025 الموافق يوم الأربعاء، ليكون سعر الدولار مقابل الجنية المصري يسجل قيمة 50.47 جنية مصري، وتتمثل لكم الأسعار كما وضحها البنك المركزي المصري ليكون كالآتي:

تم تسجيل قيمة 10 دولار اليوم ليكون بقيمة 504.71.

بينما تم تسجيل قيمة 25 دولار اليوم ليكون قيمة 1261.78 جنية مصري.

كما تم تسجيل قيمة 50 دولار اليوم ليكون بقيمة 2523.56.

بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل قيمة 100 دولار اليوم الموافق 14 من مايو ليكون بقيمة 5047.11 جنية مصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

يمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك كما أعلن عنها البنك المركزي المصري، وسجلت الأسعار اليوم الموافق بتاريخ 14 من مايو الموافق يوم الأربعاء 2025، ليكون كالآتي: