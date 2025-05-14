موعد صلاة الفجر وجميع مواقيت الصلاة اليوم 14 مايو 2025 .. بجميع محافظات مصر

عمليات البحث بدأت ان تزداد لمعرفة موعد صلاة الفجر 2025 حتى يتم صلاتها بوقتها الصحيح، لذلك موقعنا البديل الإخباري قرر أن يكشف لكم عن مواقيت الصلوات الخمس بالإضافة إلى موعد صلاة الضحى والشروق أيضًا السنة، والكشف عن مواعيد الصلوات في أكثر من محافظة مختلفة في مصر، لذلك يمكنك التعرف على تلك التفاصيل بشكل كامل من خلال الأسطر التالية.

موعد صلاة الفجر

إذا كنت تريد التعرف على موعد صلاة الفجر اليوم الموافق 14 من مايو الموافق يوم الأربعاء 2025، فقد يمكنك التعرف على جدول الصلوات الخمسة التي سوف نكشفه لكم على حسب كل مدينة من المدن المصرية، والتي قد تختلف اختلاف طفيف جدًا على حسب المكان ويمكنك معرفة التفاصيل عبر التالي.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:41 م

موعد صلاة العشاء 9:09

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:48 م

موعد صلاة العشاء 9:18 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:17

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 9:07 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:18

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:25 م

وقت صلاة العشاء 8:50 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان