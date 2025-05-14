ارتفاع مفاجئ يصدم الجميع بشأن أخر تحديث لسعر الـ أرز اليوم في مصر .. أعرف وصل كام

يرغب الجميع الآن معرفة سعر الطن الواحد من سعر الـ أرز في مصر، وذلك ليكون بتاريخ اليوم 14 من مايو الموافق يوم الأربعاء 2025، لذلك دعونا نكشف لكم عن أخر تحديث لتلك الأسعار الجديدة كما أن من المعروف أن الأرز من ضمن الوجبات الأساسية لدى المصريين، وبالأخص في الوجه البحري نتيجة لإقبال المواطنين على الشراء المستمر، وهذا ما يزيد من زيادة السعر بشكل متداول نتيجة لسد الاكتفاء الذاتي التي يكون بحاجه إليه المواطن، لذلك دعونا نكشف لكم عن أخر تحديث لتلك الأسعار.

أرز

أصبحت تريند اليوم وهو أرز، ليكون أخر تحديث لسعر طن الأرز رفيع الحبة وأيضًا عريض الحبة كما هو موضح لكم بالتفصيل:

تم تسجيل سعر الطن من الأرز الشعير رفيع الحبة ليكون بسعر 16,800 جنيه للطن الواحد، بينما تم تسجيل سعر الكيلو الواحد ليكون بقيمة 16.80 جنية مصري.

بينما تم تسجيل سعر الطن الواحد من الأرزق الشعير في مصر عريض الحبة ليكون سعر الطن بقيمة 18,000 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل سعر الطن من الأرز الأبيض رفيع الحبة ليكون بقيمة تصل إلى 27,300 جنيه.

حيث يكون سعر الطن الواحد من الأرز الأبيض عريض الحبة ليكون بقيمة 28,300 جنيه.

سعر الأرز المعبأ

بعد أن تعرفنا على سعر الطن من الأرز في الاسواق لمختلف الانواع، فقد نجد أ سعر الأرز المعبأ اليوم في مصر يتراوح سعره ما بين 30 جنية مصري حتى 40 جنية مصري، وهذا الأمر يختلف على حسب اسم الشركة وجودة المنتج أيضًا.