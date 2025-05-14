انخفاض ملحوظ .. سعر الدولار اليوم بنك مصر وجميع البنوك المصرية بتاريخ 14 مايو 2025

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
انخفاض ملحوظ .. سعر الدولار اليوم بنك مصر وجميع البنوك المصرية بتاريخ 14 مايو 2025

انتشرت عمليات البحث في الساعات الماضية حول سعر الدولار اليوم بنك مصر اليوم الموافق 14 من مايو 2025، لذلك نلاحظ تراجع محلوظ في سعر العملة الأجنبية مقابل الجنية المصري،  وبعد أن تخطى سعر الدولار في البنوك إلى 51 جنية مصري، نرى أن التراجع مستمر وبالقرب من أن يصل إلى 50 جنية مصري فقط، وهذا يتعلق بتحسن الأقتصاد المصري مما يزيد من تراجع العملات وارتفاع العملة المصري أمام الجميع، لذلك دعونا نكشف لكم عن تلك التفاصيل عبر التالي.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل اليوم سعر الدولار اليوم بنك مصر في تاريخ يوم 14 من مايو 2025، ليكون سعر الدولار يسجل 50.41 جنية مصري في البيع وفي الشراء يسجل 50.33 جنية مصري، ونرى أن الاسعار في تراجع مستمر نتيجة لتحسن الأقتصاد المصري، كما أن بنك مصر والبنك الاهلي المصري من ضمن البنوك التي سجلت أقل سعر تمامًا في عمليات البيع والشراء للدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

كشف البنك المركزي المصري اليوم الموافق 14 من مايو 2025، عن سعر الدولار في البنوك بعد أن لاحظنا التراجع والانخفاض الجماعي، لذلك دعونا نكشف لكم عن سعر الدولار من خلال الأسطر التالية:

  • تم تسجيله بنك البركة اليوم ليكون سعر الدولار بقيمة 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.
  • بينما تم تسجيل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس ليكون بقيمة 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع.
  • بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل سعر الولار في بنك كريدي أجريكول ليكون بقيمة  50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.
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فريق عمل البديل

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