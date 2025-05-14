ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم .. egyptian premier league

عمليات بحث مستمرة حول egyptian premier league لمعرفة ترتيب الدوري المصري الممتاز بالتفصيل، وذلك بعد أن أنتهت مباراة اليوم بين الزمالك وبيراميدز والأهلي أمام نظيره الأخر وهو سيراميكا كليوبترا، ليكون نتائج المباراة مرضية تمامًا لكلا من الأهلي والزمالك اليوم، لذلك دعونا نكشف لكم بالتفاصيل عن تلك المباريات كما هو موضح لكم.

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ترغب في egyptian premier league الترتيب الصحيح بعد نهاية مباريات الدوري المصري الممتاز في تاريخ يوم 13 من مايو 2025، يمكنك أن تتبع النقاط التالية كالآتي:

تصدر النادي الأهلي المركز الأول لحصوله على 52 نقطة.

بينما يليه نادي بيراميدز لحصوله على 50 نقطة.

كما يتصدر الزمالك المركز الثالث لحصوله على 41 نقطة.

البنك الأهلي المصري يحصل على 37 نقطة.

بينما البورسعيدي المصري يحصل على 36 نقطة.

حيث يحصل سيراميكا كليوبترا على 31 نقطة.

يليه فاركو يحصل على 31 نقطة.

مباريات الدوري المصري القادمة

يمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على جدول مباريات الدوري المصري القادمة، وذلك حتى تتمكن من تشجيع الفريق المفضل لديك عبر القنوات الناقلة، حيث يمكنك معرفة المواعيد من خلال الآتي:

مباريات تاريخ يوم 16 مايو كالآتي:

يواجه الاسماعيلي نادي مودرن فيوتشر في تمام الساعة 8:00 مساء.

بينما سوف يواجه أنبي نظيره الأخر الجيش في تمام الساعة 8:00 مساءً.

حيث يواجه سموحه فريق الاتحاد المصري في تمام الساعة 8:00 مساءً.

وسوف يواجه أيضًا فريق غزل المحلة نظيره الأخر وهو الجونة في تمام الساعة 8:00 مساءً.

سوف يتم عرض تلك المباريات على شبكة قنوات أون تايم سبورت، يمكنك تثبيتها ومتابعة المباراة بجودة عالية.