اكسب المليون بخطوات بسيطة.. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم DREAM 2025

تعتبر مسابقة الحلم بمثابة فرصة مميزة للمملايين حيث أنها من أشهر المسابقات في العالم العربي وتقدم الكثير من الجوائز الضخمة مع كل موسم يبدأ الملابين في البحث عن خطوات الاشتراك أملاً بأن يكون هو الفائز بالمليون دولار والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم الخطوات والشروط اللازم توافرها من أجل الاشتراك.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاشتراك في مسابقة الحلم وإليكم تلك الطرق:

الاشتراك عبر الرسائل النصية

يمكن الاشتراك عبر الرسائل النصية من خلال إرسال رسالة إلى الرقم الخاص ببلد المتسابق تحتوي على كلمة حلم.

بعد ما يتم إرسال الرسالة سيتم الحصول على رسالة تؤكد الاشتراك.

الاشتراك عبر التطبيق الإلكتروني

قامت المنظومة بتوفير تطبيق إلكتروني يمكن تحميله على الهاتف.

بعد ما يتم التحميل يمكنكم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في حالة إذا كان لديكم حساب من قبل.

فور تسجيل الدخول سيكون بإمكانكم التعرف على كافة التفاصيل والاشتراك.

الاشتراك عبر الموقع الرسمي للمسابقة

يمكن أيضًا التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالمسابقة.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من دقتها.

سيتم الحصول على رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك مجموعة من الشروط اللازم تاوفرها من أجل ضمان المشاركة