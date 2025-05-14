في دقيقة يا زول .. رابط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 عبر الموقع الرسمي Bank of Khartoum

أعلن بنك الخرطزم بشكل رسمي إمكانية فتح حساب بنكي بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك علمًا بأن هذه الخدمة متاحة لكلاً من المواطنين والمقيمين في دولة السودان، وفي هذا الصدد سوف نشير عبر الأسطر التالية إلى رابط وطريقة فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 عبر الموقع الرسمي Bank of Khartoum.

فتح حساب في بنك الخرطوم

إن فتح حساب في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني يضمن لك الاستفادة من عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي يقجمها المصرف، وتأتي خطوات فتح الحساب على النحو التالي:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو تحميل تطبيق بنكك.

انقر على خانة فتح حساب جديد من القائمة الرئيسية.

العمل على إدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة التي منها الاسم والرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

العمل على إرفاق كل المستندات المطلوبة ومن أبرزها صورة الهوية أو الجواز أو صورة شخصية.

اختر نوع الحساب الذي ترغب في فتحه سواء كان جاري أو توفير أو استثماري.

في خلال 24 ساعة سوف تستقبل رسالة تفعيل الحساب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

هناك عدد من الشروط التي لابد من استيفائها لكي تتمكن من فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين وتأتي تلك الشروط على النحو التالي: