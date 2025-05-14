“بالرقم الوطني وبس” خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بكل سهولة والشروط المطلوبة

يهتم المواطنين السودانيين بالتعرف على خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 وكذلك الشروط المطلوبة، حيث قام البنك بطرح عدد من الخدمات الإلكترونية مؤخرا ومن أبرز تلك الخدمات هي خدمة إنشاء الحساب ليتمكن كل من المقيمين في الدولة أو المغتربين خارجها بالاستفادة بالمعاملات المصرفية المالية إلكترونيا بأي وقت وأي مكان وذلك على مدار الأربعة وعشرون ساعة دون الحاجة للذهاب لأي من فروع البنك.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

جاءت خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي للبنك، أو قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول للاندرويد أو الآيفون، ثم اتباع النقاط المقبلة:

فور تنزيل التطبيق، قم باختيار اللغة التي تناسبك.

من ثم اضغط على متابعة، ثم أيقونة فتح حساب.

بعد ذلك كتابة أي بيانات تتطلب منك بشكل دقيق.

إدخال الأوراق المطلوبة بالحقول المتاحة أمامك.

عليك الآن الموافقة على الشروط والضوابط اللازمة.

أخيرا الضغط على فتح حساب، وانتظر لتقوم الجهات المختصة بمراجعة طلبك المقدم.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين

حدد بنك الخرطوم في وقت سابق فور طرح تلك الخدمة عدد من الشروط اللازمة لفتح حساب أونلاين 2025 التي تمثلت لتكون على النحو التالي: