“بشروط سهلة وبسيطة” رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 عبر تطبيق بنكك

يهتم العديد من المواطنين في دولة السودان بالتعرف على رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025، حيث طرح البنك الفترة الماضية بعض من الخدمات الرقمية لعملائه ليتمكنوا من تحويل الأموال سواء محليا أو دوليا وكذلك دفع الفواتير إلكترونيا من أي وقت وأي مكان دون الحاجة للذهاب لأقرب فرع من فروع البنك، فيما تكون تلك الخدمة للعملاء من المقيمين بالدولة والمغتربين خارجها ولا تحتاج رسوم أو اشتراك.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

يمكن فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 عبر تطبيق بنكك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا: يتم تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف سواء نظام اندرويد أو آيفون.

ثانيا: ثم يتم اختيار اللغة المناسبة لك، من ثم تحديد نوع الحساب.

ثالثا: قم بالضغط على أيقونة فتح حساب، ثم كتابة كافة البيانات اللازمة.

رابعا: إدخال أي معلومات تتطلب منك في الحقول الفارغة.

خامسا: إرفاق المستندات المطلوبة، والموافقة على الضوابط بعد قرائتها.

أخيرا: عليك النقر على خانة إرسال الطلب، وسيتم مراجعة طلبك من الجهات المختصة، ثم ستحصل على رسالة بها رقم حسابك البنكي الجديد.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

حدد بنك الخرطوم عدد من الشروط التي تمكن العملاء من فتح الحساب بالرقم الوطني والتي تتمثل كما يلي: