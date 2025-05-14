رسميًا بقرار وزاري .. زيادة معاش تكافل وكرامة في هذا الموعد وبتلك القيمة!

خرجت وزارة التضامن الاجتماعي ببشرى سارة لكافة مستفيدين معاش تكافل وكرامة لكافة المحافظات، حيث أنها أعلنت زيادة قادمة لكل الأسر المستفيدة التي بلغ عددها 4.7 مليون أسرة، وخلال الأسطر التالية سوف نشير إلى قيمة هذه الزيادة وموعد تطبيقها وفقًا لتصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي.

رسميًا زيادة معاش تكافل وكرامة 2025

وفقًا لما صرحت به وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON أنه بمناسبة مرور عشر أعوام على برنامج تكافل وكرامة الذي أضفى سعادة للكثير من الأسر الذي يصل عددها إلى 4.7 مليون أسرة، وأكدت أن الزيادة القادمة بنسبة 25% أي بقيمة 900 جنيه وذلك منذ بداية يوليو المقبل 2025، لذلك بعض الأسر سوف يصل قيمة المعاش إلى 3 ألاف جنيه.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

في إطار التحول الرقمي الذي تحياه جمهورية مصر العربية في الكثير من مجالاتها من السهل أن يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بشكل إلكتروني نظرًا لانه واحد من أهم برامج الدعم الاجتماعي في الوقت الراهن، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

في البداية يتم التوجه إلى موقع استعلام تكافل وكرامة.

يتم تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي للمواطن.

استعلام.

على الفور سوف تظهر نتيجة الأهلية للمواطن.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة للشهر الجاري، حيث أن الإيداع يوافق الخميس المقبل الموافق 15 مايو 2025، وسوف يستفيد منه قرابة 5 مليون أسرة.