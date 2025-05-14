سلي أطفالك وارتاحي من الزن.. التردد الجديد لقناة وناسة 2025 لكافة الأقمار الصناعية

تعد قناة وناسة واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي لديها شهرة كبيرة ويتم البحث عنها باستمرار من قبل الآباء والأمهات وذلك بفضل المزايا التي تحظى ليها أهمها المحتوى الآمن على سلامة الطفل كما أن القناة تقوم بعرض محتواها على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع مع المزيد من المميزات والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم التردد الجديد للقناة على كافة الأقمار الصناعية.

التردد الجديد لقناة وناسة 2025

تحرص قناة وناسة بشكل مستمر على الوصول لعدد كبير من الجماهير لذا تحرص على تحديث التردد من الحين للآخر لضمان تقديم محتوى عالي الدقة بدون أي انقطاع في البث وإليكم التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي النايل سات:

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 11430.

معدل الترميز، 27500.

جودة القناة، HD.

أما بالنسبة للتردد على القمر الصناعي العرب سات فهو كالتالي:

التردد 11270.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

معدل الترميز، 27500.

معدل الاستقطاب، عمودي.

خطوات استقبال تردد قناة وناسة

يمكنكم استقبال تردد قناة وناسة الجديد على جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال اتباع الخطوات التالية: