“مفاجأة تفرح الأطفال” تثبيت تردد كراميش ووناسة بيبي كيدز الجديد 2025 على النايل سات بجودة عالية

زاد البحث خلال الساعات القليلة الماضية للتعرف على تردد كراميش ووناسة بيبي كيدز الجديد 2025 على القمر الصناعي النايل سات، حيث تعتبر قناتي كراميش ووناسة من أبرز وأهم القنوات المخصصة للأطفال والتي تكون مناسبة لمختلف الأعمار، فيما تعرض الأغاني والأناشيد المتنوعة والترفيهية والتعليمية على مدار اليوم كله بدون انقطاع، كما إنه يتم ضبط التردد على جهاز الريسيفر دون دفع أي رسوم أو اشتراك.

تردد قناة كراميش 2025

يمكن ضبط تردد قناة كراميش 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال الترددات المقبلة:

القمر الصناعي يكون هو نايل سات.

بينما يكون التردد الجديد هو 11603.

أما الاستقطاب للقناة من خلال أفقي.

أيضا معدل الترميز يكون هو: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد

القمر الصناعي يكون هو نايل سات.

بينما يكون التردد الجديد هو 11559.

أما الاستقطاب للقناة من خلال عمودي.

أيضا معدل الترميز يكون هو: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط قناتي كراميش ووناسة على الريسيفر

يمكنكم ضبط قناتي كراميش ووناسة على جهاز الريسيفر وذلك عبر اتباع بعض من الخطوات التي تمثلت على النحو التالي: