“ودع الزحام والطوابير من دلوقتي” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 أونلاين عبر تطبيق بنكك

يهتم العديد من المواطنين السودانيين بالتعرف على فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025، حيث طرح بنك الخرطوم عدد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة إنشاء الحساب أونلاين من أي مكان وبأي وقت دون عناء الذهاب لأي فرع من فروع البنك دون عناء الزحام، كما أنه يمكن الاستفادة بتلك الخدمة عبر القيام بالتحويلات المالية المصرفية وتحويل الأموال محليا ودوليا وكذلك دفع الفواتير.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

يمكن للمواطنين اتباع بعض الخطوات اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 إلكترونيا وذلك عبر النقاط التي تمثلت على النحو الآتي:

في البداية الدخول على رابط موقع بنك الخرطوم.

من ثم اختيار اللغة وتحديد نوع الحساب الخاص بك.

بعد ذلك اختيار خانة إنشاء أو فتح حساب جديد.

ثم كتابة البيانات اللازمة وتكون بشكل سليم.

إدخال الاسم ورقم الهاتف والرقم الوطني والعنوان.

إرفاق المستندات المطلوبة، والموافقة على الشروط.

أخيرا قم بالضغط على خانة إرسال الطلب، وستحصل فيما بعد على رسالة بها رقم حسابك البنكي الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم

يوجد بعض من الشروط اللازمة ليتمكن العميل سواء المقيم في السودان أو المغترب خارجها بفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم وتكون كما يلي: