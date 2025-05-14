“تابع قيامة عثمان الحلقة 192” تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على الأقمار الصناعية بجودة HD

يبحث الكثير من الأشخاص على تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، حيث تكون قناة الفجر من أبرز وأهم القنوات التي حققت شعبية كبيرة منذ طرحها على التليفزيون وذلك لأنها القناة تعرض عدد من المسلسلات التركية التاريخية وأبرزها مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي والعديد من المسلسلات الأخرى.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكنكم متابعة قناة الفجر الجزائرية من خلال ضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات وذلك عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز التليفزيون:

يكون تردد القناة الجديد: 12645.

بينما معدل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

أما معدل الترميز يكون هو: 27500.

معامل تصويب الخطأ من خلال: 5/6.

تردد قناة الفجر الجديد على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة الفجر على عرب سات، وذلك عبر البيانات التي تمثلت على النحو التالي:

يكون تردد القناة الجديد: 11034.

بينما معدل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

أما معدل الترميز يكون هو: 27500.

معامل تصويب الخطأ من خلال: 3/4.

خطوات استقبال قناة الفجر الجزائرية على الريسيفر

يوجد بعض من الخطوات اللازمة لاستقبال قناة الفجر الجزائرية على جهاز الريسيفر وتكون كما يلي: