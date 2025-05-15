«وحش الألعاب الجديد».. أعرف مواصفات هاتف “Oppo A3” إمكانيات عالية وبأرخص سعر مش هتصدق بكام!

أصبح البحث عن مواصفات هاتف Oppo A3 من الأسئلة الأكثر شيوعًا في الآونة الأخيرة، حيث يعد هذا الهاتف الخيار الأمثل لعشاق الألعاب بفضل أدائه المميز وتجربة المستخدم الرائعة التي يقدمها، وبفضل سعره المناسب وتصنيفه ضمن الفئة المتوسطة، فإنه يجمع بين الميزة السعرية والجودة، مع تصميم أنيق ومواصفات تقنية تجعله محط أنظار المستخدمين الباحثين عن التوازن بين القيمة والكفاءة.

مواصفات هاتف Oppo A3 لأداء ألعاب مميز

مواصفات هاتف Oppo A3 جعلته من بين الهواتف البارزة في فئة الأجهزة المتوسطة، فهو يأتي بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة منحنية بدقة عرض ممتازة ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يحسن من تجربة الألعاب ويجعل مشاهدة الرسومات والألعاب أكثر انسيابية، بالإضافة إلى معالج قوي من نوع Mediatek Dimensity 6300 يوفر أداء سلس سواء مع تطبيقات الألعاب الثقيلة أو أثناء التصفح، مما يجعله خيار مثالي للمستخدمين.

أهم مميزات هاتف Oppo A3 لعام 2025

يمتلك هاتف Oppo A3 العديد من المزايا والإمكانات التي تلبي حاجات مستخدميه اليومية بشكل متكامل، ومن هذه المزايا:

شاشة بجودة عرض متقدمة ومعدل تحديث مرتفع للغاية، مما يعزز تجربة الألعاب والمشاهدة.

معالج قوي يدعم تشغيل الألعاب بسلاسة وكفاءة عالية.

بطارية طويلة الأمد توفر عمر استخدام مميز بفضل الدعم للشحن السريع.

وجود كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل لتصوير صور رائعة واحترافية، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة ممتازة.

وجود منفذ سماعات 3.5 ميليمتر لمن يحبون استخدام السماعات السلكية.

دعم بطاقة ذاكرة خارجية، ما يسهل رفع مساحة التخزين حسب الحاجة.

جدول يوضح أهم مواصفات هاتف Oppo A3