“الان” فتح حساب بنك الخرطوم 2025 برابط شغال ورسمي في ثواني يازول موقع bankofkhartoum.com

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين أصبح الآن أسهل من أي وقت مضى، حيث يمكنك إتمام العملية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك عبر منصة إلكترونية متكاملة توفر تجربة مصرفية رقمية آمنة وسريعة، حيث يعد بنك الخرطوم واحدًا من افضل البنوك التي تحل جميع المشاكل المالية من استقبال وارسال الاموال داخل وخارج السودان.

فتح حساب بنك الخرطوم

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

حدد اللغة المفضلة (العربية أو الإنجليزية) لبدء عملية التسجيل.

قم بتعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية أو جواز السفر وتاريخ الميلاد والعنوان الدائم ورقم الهاتف

قم بتحميل صور ضوئية واضحة للمستندات مثل صورة من جواز السفر أو البطاقة القومية (سارية المفعول) وإثبات الإقامة (مثل فاتورة مرافق أو عقد إيجار حديث) وصورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء

يجب رفع مستند إثبات الدخل أو كشف حساب بنكي سابق (لبعض أنواع الحسابات الخاصة أو الحسابات الاستثمارية).

بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات، اضغط على زر “إرسال” لإتمام عملية التقديم.

ستتلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني تحتوي على تفاصيل الحساب الجديد ورقم العميل (CIF).

تفعيل تطبيق “بنكك” للخدمات المصرفية

بعد فتح الحساب، يمكنك تفعيل تطبيق “بنكك” للاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية:

قم بتحميل تطبيق “بنكك” من متجر التطبيقات المناسب لهاتفك الذكي.

استخدم رقم الحساب وكلمة المرور المؤقتة المرسلة عبر البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول.

عند الدخول لأول مرة، سيُطلب منك تغيير كلمة المرور المؤقتة إلى أخرى دائمة.

بعد التفعيل، يمكنك إجراء التحويلات المالية، دفع الفواتير، شراء الكهرباء، وغيرها من الخدمات المتاحة عبر التطبيق.

شروط فتح الحساب

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

إيداع مبلغ ابتدائي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

امتلاك بريد إلكتروني ورقم هاتف فعالين للتواصل واستلام بيانات الحساب.

يجب التأكد من أن جميع المستندات المرفقة واضحة وسارية المفعول لتجنب تأخير عملية فتح الحساب، وفي حال مواجهة أي صعوبات أثناء عملية التسجيل، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم 1913 أو زيارة صفحة بنك الخرطوم الرسمية على فيسبوك، كما يُفضل استخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي مزود بكاميرا عالية الجودة لالتقاط صور المستندات المطلوبة.