“5 أيــام أجــازة“ موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2025 للقطاع العام والخاص

أعلنت الحسابات الفلكية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر ذو الحجة لعام 1446 هـ ستكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025، وبناءً عليه، ستكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

اجازة عيد الاضحى

وفقًا لأجندة العطلات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري، تمتد إجازة عيد الأضحى لعام 2025 لمدة خمسة أيام متتالية، تبدأ من يوم الخميس 5 يونيو (وقفة عرفات) وحتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

وتشمل الإجازة:

الخميس 5 يونيو: وقفة عرفات

الجمعة 6 يونيو: أول أيام عيد الأضحى

السبت 7 يونيو: ثاني أيام العيد

الأحد 8 يونيو: ثالث أيام العيد

الاثنين 9 يونيو: رابع أيام العيد

تُعد هذه الإجازة من أطول العطلات الرسمية في مصر خلال عام 2025، مما يوفر فرصة مثالية للمواطنين للتخطيط للراحة أو السفر أو قضاء وقت ممتع مع العائلة.

يُذكر أن هذه المواعيد تعتمد على الحسابات الفلكية، ومن المتوقع أن تؤكد دار الإفتاء المصرية هذه التواريخ بعد استطلاع هلال شهر ذو الحجة في مساء يوم الثلاثاء 27 مايو 2025.