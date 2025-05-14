«فخامة للناس الشيك».. أعرف مواصفات “سيارة كيا K8 2025” تجمع بين الأداء والتصميم الفريد.. مش هتصدق سعرها كام فى السعودية!!

تتميز مواصفات سيارة كيا K8 2025 بتصميم يجمع بين الفخامة والتقنيات الهندسية المتقدمة، حيث يعكس الشبك الأمامي العريض والزخارف المعدنية اللامعة مظهر قوي وأنيق، إضافة إلى المصابيح الأمامية ذات تقنية LED، التي تُبرز الطابع الرياضي وتضفي على السيارة حضور فريد يجعلها من أبرز المنافسين في الأسواق؛ ومع تصميم داخلي حديث وتجهيزات تقنية مميزة، استطاعت كيا K8 2025 أن تجمع بين الفخامة والتطوّر.

مواصفات سيارة كيا K8 2025 من حيث المحركات والأداء

تتوفر كيا K8 2025 بخيارات مختلفة من المحركات القويّة التي تناسب مختلف التفضيلات، حيث تمتاز هذه المحركات بالكفاءة والقوة؛ وتتمثل خيارات المحركات فيما يلي:

محرك SmartStream بسعة 3.5 لتر، قادر على إنتاج 300 حصانًا و359 نيوتن من عزم الدوران.

محرك بسعة 2.5 لتر بقوة 198 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 248 نيوتن.

محرك آخر بسعة 2.5 لتر يولد 240 حصانًا مع عزم دوراني 314 نيوتن.

على صعيد الأداء، تضمن السيارة تجربة قيادة متكاملة مع ناقل حركة متطور يساهم في كفاءة استهلاك الوقود، كما زوِّدت بتقنيات عزل مبتكرة لتقليل الضوضاء والاهتزازات، وهذا يجعل القيادة أكثر راحة واستقرارًا على الطريق.

التصميم الفاخر والأمان في مواصفات سيارة كيا K8 2025

تشترك مواصفات سيارة كيا K8 2025 في الجمع بين التصميم الأنيق والعملية، حيث تأخذ مواد التصميم الداخلي بعين الاعتبار الرفاهية والمتانة؛ يتألف الهيكل الخارجي من مواد قوية وخفيفة في نفس الوقت.

أسعار الفئات المختلفة من مواصفات سيارة كيا K8 2025

تتضمن مواصفات سيارة كيا K8 2025 تنوعًا في الفئات والأسعار، وهو ما يتيح للأفراد خيارات تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، وفيما يلي جدول يوضح بعض الفئات والأسعار الخاصة بالسوق السعودية: