لولو الشطورة جات.. تردد وناسة Wanasah Baby المميزة على الأقمار الصناعية

استطاعت قناة وناسة على تقدم كل ما هو مميز وحصري في عالم الطفل، من بثها إلى العديد من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، بالإضافة إلى تقديمها لمحتوى مميز من البرامج التي تُفيد الطفل بشكل كبير، وتعمل على تحسين سلوكه بطريقة صحيحة وفعالة، حتى أن المحتوى المعروض على القناة يأتي بصورة عالية وجودة قوية، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة 2025 الجديد

قم باستقبال التردد الحديث لقناة وناسة أطفال الناقلة لكل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل والكرتون، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها الحديث فهو “11410”.

أما عن استقطاب القناة يكون “أفقي”.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

تردد وناسة الثاني على القمر الصناعي

وعن التردد الثاني لقناة وناسة على الأقمار الصناعية، فجاءت كما يلي:-

تردد القناة 12015.

بينما القمر الصناعي العرب سات.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ يكون 3/4.

الإشارة قوية.

التشفير مجاني.

محتوى قناة وناسة أطفال

وعن المحتوى المميز التي تقدمه قناة وناسة أطفال، بجانب الكثير من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة والشيقة التي تجذب انتباه الجمهور والمتابعين بشكل كبير داخل الوطن العربي، فجاءت كما يأتي:-