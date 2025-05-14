“أطول إجازة”.. كم عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 في السعودية وموعد تحري هلال ذي الحجة 1446 هـ

تمثل إجازة عيد الأضحى واحدة من أكثر المناسبات التي ينتظرها المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي، فهي ليست فقط فرصة للراحة والسفر، بل تأتي محمّلة بمشاعر روحية عظيمة، حيث يعيش المسلمون أيامًا مليئة بالسكينة، وصلة الرحم، والتقرب إلى الله عز وجل من خلال التكبيرات، والصلاة، وذبح الأضاحي، ومع اقتراب شهر ذي الحجة، يبدأ كثيرون بالبحث عن موعد العيد ومدة الإجازة الرسمية.

موعد تحري هلال ذي الحجة 1446 هـ

من المنتظر أن تتم عملية تحري هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ في مساء يوم الخميس 29 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 29 مايو 2025م، وفي حال ثبوت رؤية الهلال، فإن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون الجمعة 30 مايو 2025، وبالتالي سيكون الوقوف بعرفة يوم السبت 7 يونيو، ويأتي عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 8 يونيو 2025.

أما إذا تعذر رؤية الهلال، فسيُستكمل شهر ذو القعدة ثلاثين يومًا، وبالتالي يكون أول أيام العيد هو الجمعة 6 يونيو 2025 حسب التقديرات الفلكية الحالية.

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 فلكيًا

استنادًا إلى الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025، على أن يكون يوم عرفة الخميس 5 يونيو 2025، وهو أهم أيام مناسك الحج.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 في السعودية

تعتبر إجازة عيد الأضحى من أطول الإجازات الرسمية في المملكة، ووفق نظام الخدمة المدنية المعتمد في القطاع الحكومي، فإن الإجازة تبدأ كالتالي:

نهاية دوام الاثنين 2 يونيو 2025م (5 ذو الحجة).

وتستمر حتى نهاية الأحد 8 يونيو 2025م (10 ذو الحجة).

وهذا يعني أن إجازة عيد الأضحى تمتد من الثلاثاء 3 يونيو حتى الأحد 8 يونيو، أي 6 أيام فعلية.

وقد تمتد الإجازة إلى 9 أيام إذا تم احتساب يوم الاثنين كيوم عطلة جزئي، بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق العيد.

أما في القطاع الخاص، فتختلف المدة حسب لوائح كل منشأة، إلا أن الغالب يمنح إجازة لا تقل عن 4 أيام تبدأ من يوم عرفة.

في الختام، مع اقتراب إجازة عيد الأضحى 2025، تتجدد مشاعر الفرح في قلوب المسلمين في كل مكان، فسواء كنت من المسافرين، أو ممن يتهيؤون لذبح الأضاحي، أو حتى ممن ينتظرون إجازة عيد الأضحى للراحة بعد عام من العمل، فالعيد يظل محطة روحانية عظيمة وفرصة للصلة والسرور والتقرب من الله.