“بالرقم الوطني افتح حسابك” رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين والشروط المطلوبة

يبحث السودانيين بكثرة الساعات الماضية عن رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين والشروط المطلوبة، حيث طرح البنك عدد من الخدمات لعملائه المقيمين أو المغتربين ومنها إنشاء الحساب إلكترونيا ويكون ذلك دون دفع أي رسوم إدارية، كما يمكن القيام بتلك الخدمة من أي وقت ومن اي مكان دون عناء الذهاب لأي فرع من فروع البنك والانتظار في الزحام.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين

يوجد بعض من الخطوات اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين وذلك عبر الدخول على الموقع الرسمي للبنك أو قم بتنزيل تطبيق بنكك ومن ثم اتباع الخطوات الآتية:

اختيار اللغة التي تناسب سواء عربي أو إنجليزي.

من ثم تحديد نوع الحساب سواء جاري أو توفير.

الضغط على خانة إنشاء حساب جديد.

كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول الفارغة.

إدخال الاسم والعنوان ورقم الهوية والعنوان وأي معلومات أخرى.

إرفاق المستندات المطلوبة، والموافقة على الشروط والأحكام.

أخيرا يتم الضغط على إرسال الطلب، وانتظر ليتم مراجعة طلبك من الجهات المختصة، وستحصل على رسالة بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

تضمنت شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025 والتي تمثلت لتكون على النحو التالي: