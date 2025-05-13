“سلي أطفالك بمحتوى هادف” تردد كراميش ووناسة 2025 على النايل سات والعرب سات وطريقة تثبيته على الريسيفر

يعتبر تردد كراميش ووناسة 2025 من أكثر ما تبحث عنه الأمهات الفترة الماضية، وذلك لأن تلك القناة تكون من أهم القنوات المخصصة للأطفال وتقدم يجمع بين المتعة والتعليم والترفيه، فيما أنه يتم بث محتوى القناة بجودة عالية للصوت والصورة وتكون بدون أي رسوم، كما تقدم القناة محتواها بقيم إيجابية تساعد على تعزيز سلوكيات الأطفال، وكذلك يكون المحتوى مناسب لكافة الأعمار من الصغار والكبار,

تردد قناة كراميش 2025 نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة كراميش على النايل سات من خلال إدخال البيانات المقبلة على جهاز الريسيفر:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد هو: 11430

يكون الاستقطاب هو: عمودي.

أما معدل الترميز عبر: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة الجديد هو: 11390.

يكون الاستقطاب هو: عمودي.

أما معدل الترميز عبر: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة 2025 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد هو: 11430.

يكون الاستقطاب هو: عمودي.

أما معدل الترميز عبر: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة الجديد هو: 11270.

يكون الاستقطاب هو: أفقي.

أما معدل الترميز عبر: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية تثبيت قناة وناسة وكراميش على الريسيفر