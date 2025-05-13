تأجيل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 قصة عشق Kurulus Osman علي قناة ATV أعرف السبب

تمكن مسلس قيامة عثمان من أن يحوز على شعبية كبيرة وهائلة في تقديمه إلى العديد من الحلقات التي تحمل أحداث مثيرة ومشوقة، حتى أن الأحداث تصاعدت في الأونة الأخيرة بعد إنضمام الغازي تورغوت، بالإضافة إلى غيرها من الأحداث الأخرى التي رأيناها في الإعلان الترويجي للحلقة 192، لكن يأتي السؤال هنا هل سيتم تأجيل الحلقة الجديدة من هذا الأسبوع أم لا، وهو ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد بث مسلسل قيامة عثمان

انتشرت العديد من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي التي تُفيد بتأجيل الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان، إلا أنه من المتوقع بأن تكون حقيقة، نظرًا لأن مباريات كأس تركيا سيُذاع في نفس التوقيت التي يتم فيه بث الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان، وعليه فهناك احتمال كبير بتأجيل الحلقة، لكن لم تُعلن الجهة المنتجة عن أي مواعيد جديدة حتى الآن، حتى أنه من المعتاد أن يتم بث الحلقات يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وكذلك الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس.

تردد قناة ATV التركية علي القمر الصناعي

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة ATV التركية، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي النايل سات.

ترددها يكون 10796.

بينما استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكنك معرفة أخر تحديث تم على تردد الفجر الجزائرية، بناءً على ما يأتي:-