تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت الجديد on time sport على القمر الصناعي

قناة أون تايم سبورت من أبرز القنوات الرياضية المتخصصة في نقل المباريات المحلية أول بأول، فيما أن القناة محببة لدى عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، وحاصلة على البث الحصري لنقل مباريات الدوري المصري الممتاز وغيرها من المباريات الأخرى التي تقوم القناة ببثها على مدار الساعة، فيما أصبح من السهل إمكانية التعرف على تردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

قم بتنزيل التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت الناقلة لكافة المباريات المحلية، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها يكون 11861.

بينما استقطابها عمودي.

معدل الترميز للقناة 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

التشفير الخاص بالقناة مجاني.

تردد قناة أون تايم سبورت الثاني

حتى أن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على تردد قناة أون تايم سبورت الثاني، فجاءت وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي العرب سات.

تردد أون تايم سبورت 12379.

استقطاب القناة أفقي.

معدل الترميز للقناة 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

خطوات تثبيت قناة أون تايم سبورت

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فعليك اتباع الأتي:-

قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات في بداية الأمر.

ثم يمكنك النقر على أيقونة “التركيب اليدوي”.

بحيث تقوم بتحديد بيانات القناة المتمثلة في القمر الصناعي والتردد.

النقر مباشرة على أيقونة “بحث”.

حتى يسهل تنزيلك إلى قناة أون تايم سبورت في النهاية.

مميزات قناة أون تايم سبورت

وعن المزايا التي يمكنك معرفتها عند تنزيل التحديث الجديد لقناة أون تايم سبورت، فجاءت كما يلي:-