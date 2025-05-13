TOYOUR BABY TV مفاجأة للأطفال والأمهات برسوم وأغاني تعليمية مبهجة جديدة.. تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025

يحظى تردد قناة طيور بيبي TOYOUR BABY TV باهتمام واسع من الأسر العربية، لما تقدمه القناة من محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يستهدف الأطفال في سن ما قبل المدرسة، ويجمع بين التسلية والتوجيه الأخلاقي والتربوي ومع بداية عام 2025، تم الإعلان عن تحديث جديد لتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، في خطوة تهدف لتحسين جودة البث والوصول إلى أكبر عدد من المتابعين في الوطن العربي.

تردد قناة طيور بيبي TOYOUR BABY TV

قناة طيور بيبي TOYOUR BABY TV تُعد من القنوات الرائدة في مجال الإعلام الموجه للأطفال، وقد أسهمت بشكل كبير في تنمية مهارات النطق، والتعرف على الألوان، والأرقام، والسلوكيات الإيجابية لدى الصغار.

التردد الجديد لقناة طيور بيبي TOYOUR BABY TV على النايل سات

لمتابعة برامج القناة بجودة عالية ودون تقطيع، يمكن استقبال تردد قناة طيور بيبي TOYOUR BABY TV الجديد عبر البيانات التالية:

التردد: 11391

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

هذا التردد يُمكّن المشاهدين من متابعة القناة على مدار الساعة بجودة بث محسنة، لتقديم أفضل تجربة للأطفال والأمهات الباحثين عن محتوى آمن وتعليمي.

أبرز مميزات قناة طيور بيبي TOYOUR BABY TV

يتميز محتوى قناة طيور بيبي TOYOUR BABY TV بالتنوع والثراء، ما جعلها الخيار الأول لدى كثير من العائلات. ومن أبرز مميزاتها:

تقديم أغان تعليمية مرحة تحفز الطفل على التفاعل.

محتوى آمن مناسب للفئة العمرية من سنة حتى 5 سنوات.

تعزيز القيم الأسرية والدينية بشكل مبسط.

شخصيات محبوبة مثل زين ويزن وجنى تساهم في إيصال الرسائل للطفل.

بث متواصل دون فواصل طويلة يضمن استمرارية تركيز الطفل.

لماذا يجب متابعة قناة طيور بيبي TOYOUR BABY TV؟

إن اختيار تردد قناة طيور بيبي TOYOUR BABY TV لا يقتصر على الترفيه فقط، بل هو خيار ذكي لكل أم وأب يسعيان لتنمية مهارات أطفالهم بشكل مرح وآمن، حيث تركز القناة على تعليم: