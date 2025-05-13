شوف راتبك.. الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2025 بالعراق

يعد رواتب المتقاعدين في العراق من أكثر المواضيع التي تُشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين في الدولة العراقية، نظير أن هذه الرواتب تضمن كافة المشتركين ضمن هيئة التقاعد الوطنية بما تؤهلهم من أجل الحصول على الراتب بشكل شهري، فيما تُساهم هذه الرواتب في تخفيف العبء الاقتصادي وتوفير حياة كريمة في ظل الاضطراب الاقتصادي التي يمر به العالم، وسنتعرف معًا على إجراءات الاستعلام عن الرواتب موعد الصرف خلال السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين في العراق يكون يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة داخل الدولة العراقية، وعليه فإنه إذا صادف يوم الصرف إجازة يتم تحديد موعد جديد من أجل بدء التوزيع الذي يستقطب كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، وعليه فإن التوقعات تؤول إلى أن بدء عمليات الصرف توافق يوم 1 يونيو 2025، مؤكدة أن الرواتب لا تضمن أي زيادات جديدة في الوقت الحالي.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

جاءت أبرز الخطوات المعنية بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، بناءً على ما يلي:-