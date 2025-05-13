سلّي أطفال بأقوى البرامج.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 نايل وعرب سات بأقوى إشارة

sayed mohamed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
سلّي أطفال بأقوى البرامج.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 نايل وعرب سات بأقوى إشارة
سلّي أطفال بأقوى البرامج.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 نايل وعرب سات بأقوى إشارة

يبحث الآباء والأمهات بشكل دائم ومستمر عن تردد قناة طيور الجنة لعام 2025 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وذلك لما تقدمه القناة من محتوى ترفيهي وتعليمي هادف للأطفال، خاصةً الأناشيد الدينية والبرامج المنوعة الرائعة التي تقدم محتوى مميز للأطفال على مدار الساعة، ننشر لكم تردد القناة الجديد آخر تحديث بأقوى إشارة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

تختلف ترددات قناة طيور الجنة بين الأقمار الصناعية، وفي هذا التقرير نوضح تردد قناة طيور الجنة 2025 على كل من نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى خطوات ضبط التردد:

تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات تردد قناة طيور الجنة 2025 على عرب سات
  • التردد: 1139
  • الاستقطاب: عمودي V
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • التردد: 11345
  • الاستقطاب: عمودي V
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
سلّي أطفال بأقوى البرامج.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 نايل وعرب سات بأقوى إشارة
سلّي أطفال بأقوى البرامج.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 نايل وعرب سات بأقوى إشارة

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة 2025

  • في الخطوات التالية يُمكنك ضبط تردد القناة بقكل سهولة على القمر الصناعي نايل أو عرب سات:
  • في البداية الضغط على زر “Menu” أو “القائمة” في جهاز الريموت.
  • اختر خيار “إضافة قناة” أو “Installation” أو ما شابه ذلك من القائمة الظاهرة.
  • بعد ذلك، اختر خيار “إضافة تردد” أو “Manual Scan”.
  • أدخل التردد الخاص بالقمر الصناعي المطلوب (نايل سات أو عرب سات).
  • أدخل معدل الترميز (27500).
  • ثم حدد الاستقطاب وأدخل معامل تصحيح الخطأ.
  • ثم اضغط على زر “بحث” أو “Scan” لبدء البحث عن القناة.
  • بعد انتهاء البحث، ستظهر قناة طيور الجنة في قائمة القنوات المحفوظة.
معلومات الكاتب
sayed mohamed

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