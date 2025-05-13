سلّي أطفال بأقوى البرامج.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 نايل وعرب سات بأقوى إشارة

يبحث الآباء والأمهات بشكل دائم ومستمر عن تردد قناة طيور الجنة لعام 2025 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وذلك لما تقدمه القناة من محتوى ترفيهي وتعليمي هادف للأطفال، خاصةً الأناشيد الدينية والبرامج المنوعة الرائعة التي تقدم محتوى مميز للأطفال على مدار الساعة، ننشر لكم تردد القناة الجديد آخر تحديث بأقوى إشارة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

تختلف ترددات قناة طيور الجنة بين الأقمار الصناعية، وفي هذا التقرير نوضح تردد قناة طيور الجنة 2025 على كل من نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى خطوات ضبط التردد:

تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات تردد قناة طيور الجنة 2025 على عرب سات التردد: 1139

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 التردد: 11345

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة 2025