المالية تعلن مفاجآت جديدة بشأن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025.. تعرف على أيام صرف المتأخرات قبل التوجه للصراف الآلي

كشفت وزارة المالية المصرية بشكل رسمي عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، وذلك للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة للدولة، مؤكدة أنه تم تحديد جدول زمني دقيق لتيسير عمليات الصرف وضمان عدم حدوث تزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالحكومة

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة المالية على تحقيق الانضباط المالي وتخفيف الأعباء عن الموظفين، خاصة مع اقتراب موسم الإجازات والعطلات الرسمية التي قد تتزامن مع موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2025

بحسب بيان الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، فإن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيكون على النحو التالي:

بداية صرف المرتبات: الأربعاء الموافق 22 مايو 2025.

أيام صرف متأخرات مستحقات العاملين: الأربعاء 8 مايو 2025 السبت 11 مايو 2025 الأحد 12 مايو 2025



وأشار إلى أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي طبقًا للمواعيد المعلنة على المنظومة المالية الإلكترونية لكل جهة إدارية.

تعليمات مهمة بشأن صرف مرتبات شهر مايو 2025

في ضوء إعلان موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، ناشدت وزارة المالية العاملين بالدولة الالتزام بالتعليمات التالية:

عدم التزاحم على ماكينات الصرف في أول أيام الإتاحة.

صرف المرتب في أي وقت بعد الموعد المحدد لكل جهة دون الحاجة للانتظار طويلًا.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع أثناء الصرف.

وأكدت الوزارة أنها تأخذ في الاعتبار الأعياد والإجازات الرسمية خلال شهر مايو، لتفادي أي تأخير في حصول العاملين على مستحقاتهم.

أهمية الالتزام بموعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

يُعد إعلان موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 خطوة تنظيمية تهدف إلى:

الحفاظ على سير العمل بسلاسة في الجهات الحكومية.

تجنب الزحام عند ماكينات الصرف.

تمكين العاملين من ترتيب التزاماتهم المالية قبل موسم العيد والعطلات.

وقد دعت وزارة المالية كافة الجهات الإدارية إلى الالتزام بالجدول الزمني المعلن، مع التأكيد على جاهزية البنوك لتوفير السيولة المطلوبة لجميع العاملين بمجرد بدء موعد الصرف.