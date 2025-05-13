بنك الخرطوم يعلن شروط فتح الحساب لعام 2025.. مفاجأة في الحد الأدنى للإيداع

أعلن بنك الخرطوم عن تحديث شروط فتح الحسابات المصرفية للعام 2025، حيث بات من الضروري الالتزام بمجموعة من البنود الأساسية لقبول الطلب، وذلك في إطار تنظيم العمليات المصرفية وتعزيز كفاءة التعامل مع العملاء داخل السودان.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025

وتصدرت شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 محركات البحث بعد أن بدأ البنك في استقبال طلبات فتح الحسابات إلكترونيًا من خلال موقعه الرسمي، ما دفع الآلاف من المواطنين السودانيين إلى التعرف على الخطوات المطلوبة والمستندات الضرورية.

كيفية فتح حساب عبر الموقع الرسمي لبنك الخرطوم

أوضح البنك أن أولى خطوات فتح الحساب تتم من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

النقر على خيار “فتح حساب جديد”.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

الموافقة على شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025.

انتظار رسالة نصية تحتوي على رقم الحساب بعد التأكيد من صحة البيانات.

وتُعد هذه الخدمة الإلكترونية خطوة مهمة لتيسير الإجراءات على العملاء وتوفير الوقت والجهد.

أهم شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025

حدد بنك الخرطوم مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لفتح الحساب، وهي كالتالي:

أن يكون العميل سوداني الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

ضرورة القيام بعملية إيداع أولي لا يقل عن 10 آلاف جنيه سوداني.

تقديم المستندات الرسمية، مثل: الرقم الوطني ساري المفعول. أو جواز سفر ساري. وتوقيع العميل المطلوب للتوثيق.

الموافقة الكاملة على شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 وأحكام التعامل مع البنك.

لماذا تشدد شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025؟

تهدف شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 إلى تعزيز الحماية القانونية للعملاء ومنع المعاملات الوهمية، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات المصرفية الوطنية والدولية التي تضمن سلامة العمليات البنكية.

كما يسعى بنك الخرطوم من خلال هذه الشروط إلى تنظيم العلاقة بينه وبين العملاء، وتقديم خدمات مصرفية أكثر شفافية وتطورًا، سواء داخل الفروع أو عبر المنصات الرقمية.