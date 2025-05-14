بنك الخرطوم يفاجئ السودانيين.. حول أموالك من جميع أنحاء العالم

في ظل التحديثات المستمرة التي تُجرى من قبل بنك الخرطوم، والمساهمة في تحسين تجربة العملاء المقيمين والمغتربين، ناهيك عن خدماته الرقمية المتطورة التي تهدف إلى تسهيل وصول العملاء للمعلومات والإجابة على كافة أسئلتهم واستفساراتهم دون العودة إلى القائمة على البنك أو زيارة أي فرع من فروعه، لتكون خدمة “منجز” التي صُممت خصيصًا من أجل توفير ردود فورية وشاملة على العديد من الأسئلة سواء بالغة العربية أو الأجنبية.

خدمات بنك الخرطوم العصرية

أما عن الخدمات التي يوفرها بنك الخرطوم أمام كافة عملائه، ومن أجل سهولة الاستخدام من قبل العملاء، فجاءت كما يلي:-

تغطية شاملة لكافة الخدمات البنكية والمصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

كذلك توفير أنواع حسابات يقدمها البنك وطرق فتحها.

التحويلات الخارجية والطرق المتاحة من أجل القيام بتنفيذها.

خدمات التمويل وكافة المعلومات التفصيلية الأخرى.

دعم فوري تلقائي دون أي تدخل بشري.

تعزيز التفاعل بين البنك والعملاء.

سهولة تحديث البيانات الشخصية من خلال تطبيق بنكك بكل سهولة.

الاستعلام عن الرصيد وعمل كشف حساب مختصر.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، فعليك اتباع الأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم في البداية.

ثم عليك تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البنك.

مع إمكانية اختيار “فتح حساب جديد”.

ملء استمارة طلب فتح الحساب بكافة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل.

القيام برفع الوثائق المطلوبة والسارية.

مع النقر في نهاية فتح الحساب على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم؟

وتتمثل أبرز الشروط المعنية بطلب فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، بناءً على ما يلي:-