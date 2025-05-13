خطوات تثيت قناة CN بالعربية الجديد على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة CN بالعربية من أبرز القنوات التي أثارت إعجاب ملايين المتابعين في الفترة الأخيرة، حتى أنها حظيت بشعبية واسعة في الوطن العربي، بالإضافة إلى أن القناة تبث برامج مثل توم وجيري وغيرها من الأعمال الكرتونية الأخرى، فيما يمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة CN العربية على القمر الصناعي

أما عن البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة CN الناقلة لكل ما هو جديد ورائع في عالم الطفل والكرتون، فجاءت بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

بينما ترددها يكون “11138”.

فيما أن استقطابها فهو أفقي.

حتى أن معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة CN بالعربية عرب سات 2025

ويمكنك تنزيل التردد الأخر لقناة CN بالعربية على القمر الصناعي، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

التردد يكون 11138.

أما عن استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة فهو “3/4”.

مزايا قناة CN بالعربية على القمر الصناعي

أما عن المزايا التي تقدمها قناة CN بالعربية على الأقمار الصناعية، الناقلة لكل ما هو جديد ورائع في عالم الطفل والكرتون، فجاءت كما يأتي:-