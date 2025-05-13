“تحديث جديد بجودة HD” استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 على نايل سات وعرب سات

زاد البحث خلال الساعات الماضية للتعرف على تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 الجديد، حيث تكون قناة طيور الجنة من أبرز المخصصة عند الأمهات وذلك لأنها تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متميز ومتنوع للاطفال ومناسبة للفئات العمرية بكافة المراحل ويساعد ذلك على تعزيز مهارات الأطفال والقيم الإيجابية، فيما يتم استقبال القناة دون أي اشتراك أو رسوم عبر جهاز التليفزيون الخاص بك.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 على القمر الصناعي النايل سات عبر إدخال النقاط الآتية في جهاز الريسيفر:

التردد عبر النايل سات: 11393.

بينما يكون الاستقطاب: عمودي.

أما معدل الترميز للقناة: 27500.

فيما يكون تصويب الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات المقبلة:

التردد عبر النايل سات: 11310.

بينما يكون الاستقطاب: عمودي.

أما معدل الترميز للقناة: 27500.

فيما يكون تصويب الخطأ: 3/4.

كيفية استقبال قناة طيور الجنة للريسيفر

لضبط قناة طيور الجنة على الرسيفر قم باتباع بعض الخطوات التي تمثلت على النحو الآتي: