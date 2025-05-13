“تابعوا أغاني لولو الجديدة” تردد قناة وناسة كيدز 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات بأعلى جودة HD

تبحث الأمهات عن تردد قناة وناسة كيدز 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات، وذلك لأن تلك القناة تكون من القنوات المتميزة والمخصصة لعرض محتوى ترفيهي وتعليمي متميز يناسب كافة الأطفال من جميع الفئات العمرية بكافة أنحاء الوطن العربي، فيما قامت إدارة القناة مؤخرا بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالية للصورة والصوت اتش دي، علما بأن القناة يتم ظبطها على جهاز الريسيفر دون الحاجة لأي رسوم أو اشتراك.

تردد قناة وناسة كيدز 2025

جاء أخر تحديث لتردد قناة وناسة كيدز 2025 على النايل سات من خلال الترددات الآتية:

القمر الصناعي يكون هو نايل سات.

أما التردد يكون من خلال 11938.

كذلك يكون الترميز للقناة 27500.

ضبط معدل الاستقطاب عبر رأسي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

تردد قناة وناسة الجديد 2025

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على العرب سات عبر كتابة البيانات المقبلة في جهازك:

القمر الصناعي يكون هو عرب سات.

أما التردد يكون من خلال 11270.

كذلك يكون الترميز للقناة 27500.

ضبط معدل الاستقطاب عبر عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

كيفية تثبيت قناة وناسة على جهاز التليفزيون

يوجد بعض من الخطوات اللازمة لتثبيت قناة وناسة على جهاز التليفزيون وتمثلت كما يلي: