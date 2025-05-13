“ثبت الآن بأعلى جودة HD” تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2025 على الأقمار الصناعية وطريقة استقبالها على الريسيفر

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2025 عبر الأقمار الصناعية، حيث تعتبر تلك القناة من أفضل القنوات الرياضية التي حققت شعبية كبيرة في كافة أنحاء العالم العربي، وذلك لأنها تقدم محتوى رياضي متنوع ومتميز لنقل المباريات العالمية والمحلية بجودة عالية للصورة والصوت مع استوديو تحليلي للتعقيب على المباراة، ولذلك نقدم السطور المقبلة أخر تحديث لتردد القناة على النايل سات والعرب سات فتابعونا.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2025

يمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2025 على القمر الصناعي النايل سات من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

القمر الصناعي: نايل سات.

يكون التردد للقناة: 11861.

معدل الترميز يكون: 27500.

الاستقطاب يكون من خلال: عمودي.

أما معدل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

تردد اون تايم سبورت على عرب سات

كما أنه يمكن ضبط تردد اون تايم سبورت على القمر الصناعي العرب سات وذلك عبر البيانات المقبلة:

القمر الصناعي: عرب سات.

يكون التردد للقناة: 12379.

معدل الترميز يكون: 27500.

الاستقطاب يكون من خلال: أفقي.

أما معدل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة اون سبورت على الريسيفر

يوجد بعض من الخطوات اللازمة لضبط تردد قناة اون تايم سبورت على جهاز الريسيفر والتي تمثلت على النحو التالي: