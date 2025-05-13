لولو عند الدكتور.. تردد وناسة أطفال Wanasah على القمر الصناعي بجودة عالية

تقدم قناة وناسة باقة من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، التي استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين في الوطن العربي، حتى أن القناة تقوم ببث الكثير من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة التي يتم عرضها على مدار اليوم، فيما يمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال الناقلة لكل ما هو جديد ورائع في عالم الطفل والكرتون، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي حديث “نايل سات”.

تردد وناسة أطفال “11470”.

استقطاب القناة رأسي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد وناسة على عرب سات

فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، بناءً على البيانات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

تردد القناة يكون 11270.

بينما الاستقطاب رأسي.

أما عن معامل الترميز للقناة 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

خطوات تنزيل قناة وناسة أطفال الحديث

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، بناءً على ما يلي:-