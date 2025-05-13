“خطوة بخطوة”.. خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت 2025 وأهم الشروط

في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، أصبحت الخدمات المصرفية الإلكترونية ضرورة لا رفاهية، خاصة في الدول التي تواجه تحديات في البنية التحتية أو الاستقرار السياسي، وفي السودان، أصبح بإمكان المواطنين السودانيين فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو الوقوف في طوابير الانتظار، فقد أطلق البنك منصة إلكترونية حديثة تتيح للعملاء إنشاء حساباتهم الشخصية بكل سهولة وأمان من منازلهم، مما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمات المالية ويمنح تجربة مصرفية متطورة.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت

من خلال بوابة بنك الخرطوم الإلكترونية، يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر المتصفح.

الانتقال إلى صفحة “فتح حساب جديد”.

تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية بدقة.

إدخال بيانات الاتصال مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

رفع الوثائق الرسمية المطلوبة بشكل واضح (مثل الرقم الوطني أو جواز السفر).

مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها قبل الإرسال.

إرسال الطلب وانتظار مراجعة البنك له.

في حال القبول، تصل رسالة تأكيد على الهاتف تفيد بأن الحساب قد تم فتحه بنجاح.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

لضمان قبول الطلب، يضع بنك الخرطوم مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لدى المتقدم، وتشمل:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

ألا يمتلك المتقدم حسابًا آخر في بنك الخرطوم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، أو وجود إشراف ولي الأمر لمن هم دون ذلك.

استكمال عملية التسجيل بالكامل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

رفع الوثائق بشكل واضح وبصيغة إلكترونية.

تعبئة النموذج بدقة وبدون أخطاء.

إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني، حيث تُخصم منه رسوم فتح الحساب تلقائيًا.

أصبح بإمكان المواطنين السودانيين فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم اون لاين بسهولة وأمان من خلال هذه الخطوات، مستفيدين من خدمة إلكترونية تواكب العصر وتُسهم في تطوير البنية المالية الرقمية في السودان.