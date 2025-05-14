بمواصفات عالمية وسعر مفاجأة..ريلمي جي تي Realme GT Neo6 SE بمزايا لا تقبل المنافسة

في ظل المنافسة القوية بين عدد كبير من الموبايلات الصيني لقد أعلنت شركة ريلمي Realme عن موبايل Realme GT Neo 6 SE الذي تم تطويره لكي ينافس أغلب الموبايلات الحديثة في السوق بمواصفات عالمية مشهورة كما تم توفير شكل أنيق وجذاب لجميع متابعي أحدث الموبايلات أثناء التطور التكنولوجي الذي نعيش فيه لذا سوف نقوم بذكر مواصفات موبايل Realme GT Neo 6 SE لكي تأخذ القرار المناسب قبل الشراء.

ما هي مواصفات موبايل Realme GT Neo 6 SE

بالنسبة إلى مواصفات موبايل Realme GT Neo 6 SE فقد تم تطويرها إلى أقصى حد ممكن لتنافس المنافسين في سوق الموبايلات كالآتي:

المعالج ثماني النواة Snapdragon 7 بالاضاغة إلى Gen 3 وتكنولوجيا 4 نانو.

كما التخزين والرام متوفر بنسخ متنوعة 256/512 جيجا مع 8/12/16 جيجا رام.

الشاشة بحجم 6.78 بوصة LTPO AMOLED بدقة 1264×2780 بكسل.

معدل تحديث 120Hz.

الاضاءة حوالي 1650 شمعة.

الكاميرا خلفية مزدوجة مع الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل Sony IMX882 مع مستشعر OIS.

الكاميرا الثانية حوالى 8 ميجا بكسل Sony IMX355 للتصوير الواسع.

كاميرا أمامية حوالي 32 ميجا بكسل Sony IMX615.

البطارية والشحن حوالي بطارية بسعة 5500 مللي أمبير.

كما يوفر شحن سريع بقوة 100 واط.

ما هي عيوب موبايل Realme GT Neo 6 SE

الموبايل لا يدعم إضافة كارت ميموري.

كذلك عدم وجود كاميرا Telephoto.

كما لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم للسماعات.

شهادة مقاومة الماء أقل من المتوقع (IP65).

مميزات موبايل Realme GT Neo 6 SE

يوفر أداء قوي مع معالج Snapdragon 7+ Gen 3.

كما يمتلك الجهاز بطارية ضخمة تدوم لفترة طويلة ودعم شحن سريع بقوة 100 واط.

يوفر شاشة منحنية بحواف رقيقة و معدل تحديث 120Hz.

كذلك كاميرا رئيسية تقدم تجربة تصوير مميزة.

صوت ستيريو للحصول على تجربة صوتية متميزة بجودة عالية جداً.

سعر موبايل Realme GT Neo 6 SE